İsrail'den ezanı susturma girişimi! Ben Gvir Meclis'ten kovuldu

İsrail Meclisi, camilerde ezan için hoparlör kullanımına kısıtlama getirilmesini öngören tasarıyı reddetti. 63 milletvekilinin karşı oy, 45 milletvekilinin ise kabul oyu verdiği oylamanın ardından Genel Kurul'da tartışma çıktı. Tasarıya destek veren Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Meclis Başkanvekili Eitan Ginzburg'a hakaret ettiği gerekçesiyle salondan çıkarıldı.