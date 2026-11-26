Yunan ordusunda istifa krizi: Kara ve deniz kuvvetlerinde personel kaybı

Ekonomik sorunlara rağmen silahlanmaya milyarlarca avro harcayan Yunanistan, ordudaki personel kaybıyla gündemde. 2026'nın başından bu yana kara kuvvetlerinde 750, deniz kuvvetlerinde ise 254 personelin ayrıldığı bildirildi. Hava Kuvvetleri'nde de Rafale savaş uçakları için Fransa'da eğitim alan teknik personelin istifa ettiği öne sürüldü. Gelişmeleri A Haber Muhabiri İlhan Tahsin aktardı.