İsrail'de A Haber ekibine saldırı! O anlar kamerada...

İsrail Orta Doğu'da yaptığı katliamları bölgeye yaymaya çalışırken gece sıcak saatler yaşandı. Gazze'den sonra Lübnan'a da saldırılar düzenleyen İsrail yaptığı yeni hamlelerle Orta Doğu'yu tamamen kana bulamanın peşinde. Bölgede yaşanan gerginliği A Haber ekipleri haftalardır yerinden takip ederken İsrail'in başkenti Tel Aviv'de saldırıya uğradı. Bir saldırganın canlı yayına müdahale etmesi sonucu yayını zorlukla tamamlayan muhabirimiz İslim İstanbullu "Yayınımıza da müdahale gerçekleşti dakikalar önce sizler de görüyorsunuz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...