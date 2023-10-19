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İsrail, saldırı düzenlenen hastanenin havadan görüntülerini yayınladı

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Giriş: 19.10.2023 10:54
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de saldırı düzenlenen Baptist Hastanesi'nin (El-Ahli Arab Hastanesi) saldırı sonrası havadan görüntülerini yayınladı. IDF, hastanenin otopark bölümünün hasar aldığını, hastanenin çevresindeki binaların hasar görmediğini, IDF'in buraya bomba atmadığını ileri sürdü.
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