19 Şubat 2024, Pazartesi
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İsrail Refah için tarih verdi! Son sığınağa Ramazan’da mı?
Gazze'de 136 gündür katliam yapan İsrail, refah saldırısı için tarih verdi. İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'dan Hamas tarafından tutulan "İsrailli rehineler evde olmazsa" Refah’a yönelik kara saldırının ramazan ayında başlayacağını söyledi. İsrail'in olası kara saldırısına hazırlandığı refah kentinde yaşayanlar ise endişeli. Son durumu Kudüs’te bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı aktardı. İşte haberin detayları…