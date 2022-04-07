07 Nisan 2022, Perşembe
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te beş Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün sembolik Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahalesinde 5 kişiyi gözaltına aldı.