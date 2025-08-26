İsrail Nasır Hastanesi’nde katliam yaptı! Gazze’de 5’i gazeteci 20 sivil katledildi

İsrail dün Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi’nde katliam yaptı. 5’i gazeteci en az 20 sivili katletti. Katliamın İsrailli üst düzey komutanın onayı ile gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Rehine aileleri de Netanyahu'ya karşı eyleme hazırlanıyor. Gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı Kudüs’ten aktardı.

