İsrail Lübnan’ın güneyinde Gazze senaryosunu devreye soktu

İsrail, Lübnan'ın güneyinde saldırılarını her geçen gün şiddetlendiriyor. Tarihi ve turistik Sur kenti, bir aydır aralıksız süren bombardımanın hedefi olurken, bölgeden gelen patlama sesleri savaşın vahametini gözler önüne seriyor. İsrail Savunma Bakanı'nın "tampon bölge" açıklamaları ve binlerce insanın göç etmesi, akıllara Gazze'de yaşanan insanlık dramını getiriyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sıcak bölgeden son gelişmeleri tüm detaylarıyla aktardı.

