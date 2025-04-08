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İsrail Gazze’de gazetecileri diri diri yaktı! Gerçekleri duyuran gazeteciler katledildi

İsrail Gazze’de gazetecileri diri diri yaktı! Gerçekleri duyuran gazeteciler katledildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 12:27
İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ilk gününden bu yana dünyayı şoka uğratan onlarca olay yaşandı. Vahşetin gerçek yüzünü ortaya koyan o olaylardan biri ise gazetecilere ait bir çadırın bombalanması oldu. İsrail'in o saldırısında gazeteci Hilmi El Fakavi hayatını kaybetti, bir diğeri ise alevler içerisinde ağır şekilde yaralandı.
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İsrail Gazze’de gazetecileri diri diri yaktı! Gerçekleri duyuran gazeteciler katledildi
İsrail Gazze’de gazetecileri diri diri yaktı!
İsrail Gazze’de gazetecileri diri diri yaktı!
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