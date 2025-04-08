08 Nisan 2025, Salı
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İsrail Gazze’de gazetecileri diri diri yaktı! Gerçekleri duyuran gazeteciler katledildi
İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ilk gününden bu yana dünyayı şoka uğratan onlarca olay yaşandı. Vahşetin gerçek yüzünü ortaya koyan o olaylardan biri ise gazetecilere ait bir çadırın bombalanması oldu. İsrail'in o saldırısında gazeteci Hilmi El Fakavi hayatını kaybetti, bir diğeri ise alevler içerisinde ağır şekilde yaralandı.