İsrail Gazze’de gazetecileri diri diri yaktı! Gerçekleri duyuran gazeteciler katledildi

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ilk gününden bu yana dünyayı şoka uğratan onlarca olay yaşandı. Vahşetin gerçek yüzünü ortaya koyan o olaylardan biri ise gazetecilere ait bir çadırın bombalanması oldu. İsrail'in o saldırısında gazeteci Hilmi El Fakavi hayatını kaybetti, bir diğeri ise alevler içerisinde ağır şekilde yaralandı.

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