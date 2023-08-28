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İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşen Libya Dışişleri Bakanı görevden alındı

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 13:41
Güncelleme:28.08.2023 13:41
Son dakika haberleri… İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile görüşen Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş görevden alındı. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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