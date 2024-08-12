12 Ağustos 2024, Pazartesi
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İsrail cephesinde İran’ın misillemesine yönelik hazırlık var! İran perşembe mi saldıracak?
İsrail cephesinde ise, İran’ın misillemesine yönelik hazırlıklar var. İsrail Savunma Bakanı Gallant, İran'ın geniş çaplı bir askeri saldırıya hazırlandığını söyledi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman İskender Demirel gelişmeleri aktardı. İşte detaylar…