Evde dev pitonlarla yaşam böyle görüntülendi

Endonezya’nın Orta Cava bölgesindeki Kebumen ilinde yaşayan Munding Aji, 15 yıldır piton türü yılanlarla birlikte yaşıyor. Aji, evinin bahçesinde 6 ila 10 metre uzunluğunda, ortalama 100 ila 400 kilogram ağırlığında toplam 10 pitona bakıyor. Evdeki her bir pitona özel isimler verilirken, yılanlar yalnızca bahçede değil, evin içinde de serbestçe dolaşabiliyor.

