Evde dev pitonlarla yaşam böyle görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.08.2025 12:01
Endonezya’nın Orta Cava bölgesindeki Kebumen ilinde yaşayan Munding Aji, 15 yıldır piton türü yılanlarla birlikte yaşıyor. Aji, evinin bahçesinde 6 ila 10 metre uzunluğunda, ortalama 100 ila 400 kilogram ağırlığında toplam 10 pitona bakıyor. Evdeki her bir pitona özel isimler verilirken, yılanlar yalnızca bahçede değil, evin içinde de serbestçe dolaşabiliyor.
