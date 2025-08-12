12 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Evde dev pitonlarla yaşam böyle görüntülendi
Endonezya’nın Orta Cava bölgesindeki Kebumen ilinde yaşayan Munding Aji, 15 yıldır piton türü yılanlarla birlikte yaşıyor. Aji, evinin bahçesinde 6 ila 10 metre uzunluğunda, ortalama 100 ila 400 kilogram ağırlığında toplam 10 pitona bakıyor. Evdeki her bir pitona özel isimler verilirken, yılanlar yalnızca bahçede değil, evin içinde de serbestçe dolaşabiliyor.