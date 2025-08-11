11 Ağustos 2025, Pazartesi

BM'de acil Gazze oturumu! ABD yine İsrail'in yardımına koştu
BM’de acil Gazze oturumu! ABD yine İsrail’in yardımına koştu

BM’de acil Gazze oturumu! ABD yine İsrail’in yardımına koştu

Giriş: 11.08.2025 09:11
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in tamamen işgal etmeye hazırlandığı Gazze için acil toplandı. Filistin'e desteğin gerçek boyutlarının bir kez daha gözler önüne serildiği oturumda 5 daimi üyenin 4’ü İsrail'e tepki gösterdi. Bir kez daha İsrail'in yardımına koşan ABD ise finansörlük yaptığı soykırımı savundu.
