Trump-Putin zirvesinde Bakü-Erivan ticaret hattı masaya yatırılacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 06:05
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştireceği zirve öncesi gözler Ukrayna'daki sürece çevrilirken diğer yandan iki liderin Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasının detaylarını konuşacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere Trump'ın Kafkasya'da gerçekleşmesi planlanan Zengezur Koridoru ya da yeni adıyla Trump Barış ve Refah Koridoru'nun doğrudan Rusya'yı etkileyecek olması nedeniyle iki liderin 15 Ağustos'taki görüşmesinde ticaret hattının da ele alınması bekleniyor. Peki Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna'ya yönelik ne sonuç çıkacak? ABD-Rusya arasında misillemeler sona erecek mi? Ticaret yolu anlaşması Rusya'yı nasıl etkiliyor? A Haber'de Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
