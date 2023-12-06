İsrail bombaları çocukları vuruyor! 3 gün sonra enkazdan çıkarıldı

Terör devleti İsrail'in hava saldırılarında evleri yıkılanlar günler sonra enkazdan kurtarılıyor. Yaralı çıkarılanlar ise uzun süre tedavi olmak için bekliyor. İşte Gazze insanlığın öldüğü görüntüler.

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