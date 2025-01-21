İsrail, ateşkesi ihlal etti: Cenin’e saldırılar devam ediyor

İsrail, Gazze'deki ateşkese rağmen Batı Şeria'nın Cenin kentine "Demir Duvar Operasyonu" adı altında saldırı düzenledi. 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin yaralandığı saldırılar, 7 Ekim 2023'ten bu yana 472 gündür süren insanlık dramını derinleştirdi. Sivillere yönelik bu ihlaller, uluslararası hukukun açıkça çiğnendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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