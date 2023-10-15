15 Ekim 2023, Pazar
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İsrail, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını 9. gününde sürdürüyor
İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor. Dayr al-Balah kentine düzenlenen saldırılarda yerle bir olan Zeydan ailesine ait eve gelen sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri arama kurtarma çalışması başlattı. Bu sıcak gündemi Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ile detaylandırdık.