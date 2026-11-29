İspanya sandık başında! Pedro Sanchez iktidarını koruyabilecek mi?

İspanya'da genel seçim heyecanı yaşanıyor. 38 milyon 728 bin 356 seçmen, ülkenin siyasi geleceğini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. 2018'den bu yana başbakanlık görevini yürüten Pedro Sanchez, bir kez daha iktidarda kalabilmek için yarışıyor. Sekiz yıllık sosyalist hükümetin ardından gözler seçim sonuçlarına çevrilirken A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, İspanya'daki son gelişmeleri aktardı.