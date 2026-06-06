İskeçe'de tehlikeli provokasyon: Türkleri hedef alan grubun arkasında kim var?

Batı Trakya’da Türk azınlığa yönelik baskılar ve provokasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İskeçe’de bulunan Çınar Camii’ne yönelik Yunan makamlarının müdahalesi sonrası açılan davanın duruşmasında, adliye önünde toplanan karanlık bir grup "Türkler dışarı" sloganları atarak tansiyonu yükseltti. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Atina yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştirilen bu ırkçı provokasyonun detaylarını ve bölgedeki son durumu aktardı.