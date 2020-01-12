İran'ın Bağdat'ta füzelerle vurduğu ABD üssüne ait görüntüler ortaya çıktı |Video

ABD'nin Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'dan misilleme olarak karşı saldırı gelmişti, İran ABD'nin Bağdat'ta iki askeri üssünü vurmuştu. O askeri üslerin son haline ait görüntüler ortaya çıktı. CNN ilk kez İran füzelerle vurduğu askeri bölgeye girdi ve hasarın boyutlarını gösteren bir video yayınladı. İşte o görüntüler...

Son dakika haberi: İran'ın Irak'ta ABD üssüne yönelik füzeli saldırısının ardından en net görüntü geldi. İran, ABD üssünde 80 ABD askerini öldürdüklerini duyurmuştu fakat ABD tarafından yapılan açıklamada bunun yalan olduğu anlaşıldı. İran'ın elçiliği vurmayan önce ABD'ye haber verdiği ortaya çıkmıştı. ABD üssüne ilk kez giren CNN ise İran füzelerinin yol açtığı hasarın görüntülerini paylaştı.

İran'ın Irak'taki ABD üslerine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrasında üssün uydu fotoğrafları yayınlanmıştı.

ABD'nin Irak'taki Ayn el Esad üssüne ilk defa giren CNN International, İran füzelerinin yol açtığı hasarı dünyaya duyurdu.

CNN muhabiri Arwa Damon, dünyanın konuştuğu saldırının gerçekleştiği ABD'nin Irak'taki hava üssü olan Ayn el Esad'ın görüntülerini yayınladı.

CAN KAYBI OLMAMASI MUCİZE

Damon, saldırının iki buçuk saat önceden belirlendiğini bildirdi. CNN'ne konuşan resmi yetkililer, ABD askerlerinin yerel saatle 23.00'da hava üssünü terk ettiğini bazılarının ise sığınaklara yerleşerek saldırıyı beklediklerini söyledi. Perşembe günü yerel saatle 01.30'da üsse ilk füzeler isabet etti. Yetkililer sığınakların çok yakınına düşen füzelerin can kaybına yol açmamasını mucize olarak niteledi.

EN AZ 11 FÜZE ATILDI

Pentagon'un verdiği bilgiye göre, İran'ın en önemli komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulmasının ardından gerçekleşen misillemede Ayn el Esad'a en az 11 füze isabet etti.