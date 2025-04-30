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İran’daki patlamanın sebebi İsrail saldırısı mı? İsrailli generalden ima

İran’daki patlamanın sebebi İsrail saldırısı mı? İsrailli generalden ima

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 12:34
İran'da Bender Abbas kentindeki limanda yaşanan patlamada 70 kişi öldü. İranlı yetkililere göre patlama ihmal kaynaklı. Ancak İsrailli bir general patlamanın arkasında İsrail'in olduğunu ima etti. "Bu bir kaza değil, planlı bir eylem" dedi. Tahran ise iddialar karşısında hala sessiz.
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İran’daki patlamanın sebebi İsrail saldırısı mı? İsrailli generalden ima
Patlamanın sebebi İsrail saldırısı mı?
Patlamanın sebebi İsrail saldırısı mı?
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