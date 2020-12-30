İran'da yerli aşı "COVIRAN Bereket" ilk kez denendi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili ülkelerin aşı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İran, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği, "COVIRAN Bereket" adlı aşı, klinik deneme aşamasında ilk defa insan üzerinde denendi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili ülkelerin aşı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İran, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği, "COVIRAN Bereket" adlı aşı, klinik deneme aşamasında ilk defa insan üzerinde denendi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.