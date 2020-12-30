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İran'da yerli aşı "COVIRAN Bereket" ilk kez denendi

A Haber
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Giriş: 30.12.2020 08:26
Güncelleme:30.12.2020 08:28
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili ülkelerin aşı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İran, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği, "COVIRAN Bereket" adlı aşı, klinik deneme aşamasında ilk defa insan üzerinde denendi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili ülkelerin aşı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İran, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği, "COVIRAN Bereket" adlı aşı, klinik deneme aşamasında ilk defa insan üzerinde denendi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

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İnsan denemelerine geçildi: İranın yerli koronavirüs aşısı: Bereket İNSAN DENEMELERİNE GEÇİLDİ: İRAN'IN YERLİ KORONAVİRÜS AŞISI: BEREKET
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İran'da yerli aşı ilk kez denendi
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