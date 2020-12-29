İnsan denemelerine geçildi: İran'ın yerli koronavirüs aşısı: Bereket

Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer yetkililerin katıldığı bir törenle, ilk defa insan üzerinde uygulandı.Bakan Nemeki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran halkına vereceğimiz aşıya inandığımızı belirtmek için aşıyı ilk önce, geliştirilmesine yardımcı olan kurumun başkanının kızına enjekte ettik. Bugün halkımız için umut verici bir gün" dedi.