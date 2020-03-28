28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
28.03.2020

İran'da korkunç bilanço 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi |Video

Yeni tip koronavirüs İran'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son 24 saatte 3 binden fazla yeni vakanın tespit edildiği duyuruldu. Ülkede cuma gününden itibaren yeni kısıtlamalar uygulamaya geçti Ruhani kısıtlamalarının 8 Nisan tarihine kadar geçerli olacağını söyledi. Öte yandan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 500'e yaklaştı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Tahran'dan canlı yayında aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İran'da 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi
İran'da 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi
İtalya için korkutan açıklama 'daha kötüsü' görülmedi
İtalya için korkutan açıklama 'daha kötüsü' görülmedi
Rusya koronavirüsün ilacını buldu
Rusya koronavirüsün ilacını buldu
Vaka sayılarında ilk sırada olan ABD'den korona açıklaması
Vaka sayılarında ilk sırada olan ABD'den korona açıklaması
Rusya'dan yeni 'korona' kararı!
Rusya'dan yeni 'korona' kararı!
Virüs korkusuyla cezaevinden firar ettiler
Virüs korkusuyla cezaevinden firar ettiler
Johnson'ın korona testi pozitif çıkınca böyle kaçtı
Johnson'ın korona testi pozitif çıkınca böyle kaçtı
İtalya'dan AB'ye rest: Bundan sonra...
İtalya'dan AB'ye rest: Bundan sonra...
İngiltere’de koronavirüsten ölümler artıyor!
İngiltere’de koronavirüsten ölümler artıyor!
Hindistan'da sokağa çıkana dayak!
Hindistan'da sokağa çıkana dayak!
Rus uçakları havalandı! Bu mesajı veriler
Rus uçakları havalandı! Bu mesajı veriler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Daha Fazla Video Göster