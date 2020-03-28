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İran'da korkunç bilanço 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi |Video
Yeni tip koronavirüs İran'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son 24 saatte 3 binden fazla yeni vakanın tespit edildiği duyuruldu. Ülkede cuma gününden itibaren yeni kısıtlamalar uygulamaya geçti Ruhani kısıtlamalarının 8 Nisan tarihine kadar geçerli olacağını söyledi. Öte yandan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 500'e yaklaştı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Tahran'dan canlı yayında aktardı.
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