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10.01.2020

İran kara kutuyu neden gizliyor?

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber'de Toplumsal Hafıza programının konuğu oldu. İran'ın Ukrayna yetkililerini karakutuyu incelemeleri için ülkeye davet etmesini değerlendiren Karakuş, "Boeing firması karakutuyu alırsa gerçekleri gizleyebilir." dedi.

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