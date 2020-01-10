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10.01.2020
İran kara kutuyu neden gizliyor?
Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber'de Toplumsal Hafıza programının konuğu oldu. İran'ın Ukrayna yetkililerini karakutuyu incelemeleri için ülkeye davet etmesini değerlendiren Karakuş, "Boeing firması karakutuyu alırsa gerçekleri gizleyebilir." dedi.
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