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Irak'ta 10 yıl sonra yerel seçim! Ülkede pazartesi günü yerel seçimler yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 16:23
Iraklılar, yerel seçimler için 10 yıl aradan sonra sandık başına gidiyor. Kerkük'te ise 18 yıl aradan sonra yerel seçim düzenlenecek. Peki bölgede durum nasıl? Kerkük'te seçim nasıl sonuçlanacak? Türkmen, Arap ve Kürt partiler seçime nasıl hazırlanıyor? Detayları Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi aktardı.
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