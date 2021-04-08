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İngiltere'de yeni vaka ve ölüm sayıları hızla düşüyor! 08 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

İHA
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Giriş: 08.04.2021 20:26
Güncelleme:08.04.2021 20:26
Aralık ayında mutasyonun tespit edildiği İngiltere'de günlük yeni vaka sayıları kısa süre içerisinde 60 bin seviyelerine ulaşmıştı. Alınan ek tedbirler ve aşılama sürecinin hız kazanması sonrası vaka sayıları 3 bin sevilerine gerilerken, günlü 2 bin sınırına dayanan vefat sayıları ise 2 haneli rakamlara geriledi. Toplam 4 milyon 370 bin 321 vaka sayısı olan ülkenin 08 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybında düşüş devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 30 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 370 bin 321'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 53 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 980'e yükseldi.



32 MİLYON KİŞİ COVİD-19'A KARŞI AŞILANDI
İngiltere'de toplam 31 milyon 807 bin 124 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bu kişilerden 6 milyon 91 bin 905'ine ise aşının her iki dozunun uygulandığı aktarıldı.

Öte yandan 12 Nisan'dan itibaren İngiltere genelinde perakende dükkanlarının, spor salonlarının, kuaförlerin açılması, bar ve restoranların açık havada yeniden hizmet vermesi planlanıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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