İngiltere’de sağlık krizi! Yüzde 3’lü maaş zammına isyan eden 75 bin doktor grevde

İngiltere'de hükümetin yüzde 3'lük maaş artışını kabul etmeyen pratisyen hekimler, greve gitti. 75 bin pratisyen iş bırakınca sağlık sistemi çöktü. Hastanelerin kapısında kuyruklar oluştu. İşin tuhafı ise çözüm için şimdiye kadar kimse hiçbir şey yapmadı. Hatta bakanlık, İngilizlere "durumunuz acil değilse, hastaneye gitmeyin" çağrısı yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN