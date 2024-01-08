08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İngiltere’de sağlık krizi! Yüzde 3’lü maaş zammına isyan eden 75 bin doktor grevde

İngiltere’de sağlık krizi! Yüzde 3’lü maaş zammına isyan eden 75 bin doktor grevde

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2024 09:08
İngiltere'de hükümetin yüzde 3'lük maaş artışını kabul etmeyen pratisyen hekimler, greve gitti. 75 bin pratisyen iş bırakınca sağlık sistemi çöktü. Hastanelerin kapısında kuyruklar oluştu. İşin tuhafı ise çözüm için şimdiye kadar kimse hiçbir şey yapmadı. Hatta bakanlık, İngilizlere "durumunuz acil değilse, hastaneye gitmeyin" çağrısı yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zamma isyan! İngiltere’de çöküş
Zamma isyan! İngiltere'de çöküş
▶️ Beyrut Havalimanı’na siber saldırı 👨🏻‍💻
▶️ Beyrut Havalimanı’na siber saldırı 👨🏻‍💻
Netanyahu karşıtları sokağa döküldü!
Netanyahu karşıtları sokağa döküldü!
Hizbullah’tan Aruri suikastına misilleme!
Hizbullah'tan "Aruri" suikastına misilleme!
Vagonları ateşe verdiler: 4 ölü!
Vagonları ateşe verdiler: 4 ölü!
16 bin feet yükseklikte korku dolu anlar
16 bin feet yükseklikte korku dolu anlar
Öfkeli çiftçiler Bakanının feribotunu bastı
Öfkeli çiftçiler "Bakanı"nın feribotunu bastı
Vahşisin Batı! İsrail’e silah ihracatında rekor
Vahşisin Batı! İsrail'e silah ihracatında rekor
Gazze’de son durum ne?
Gazze'de son durum ne?
Blınken’ı evinin önünde protesto ettiler!
Blınken'ı evinin önünde protesto ettiler!
Klozetten dev zehirli yılan çıktı
Klozetten dev zehirli yılan çıktı
Mescid-i Aksa’da yaşlı kadına darp
Mescid-i Aksa'da yaşlı kadına darp
Daha Fazla Video Göster