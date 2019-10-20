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20.10.2019

İkinci kattan düşen çocuk mucize eseri yara almadan kurtuldu |Video

Bir binanın ikinci katındaki balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk düştü. Mucize eser binanın altına geçen sepetlik bisikletin içerisine düşen çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu. O anlar ise çevrede bulanan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Tikamgarh kasabasında, 3 yaşındaki bir çocuk, binanın ikinci katındaki balkondan düştü. O sırada tesadüfen binanın önünden geçen ve Uzakdoğu ülkelerinde kullanılan bir insan tarafından çekilen ve iki tekerlekli 'rikşa' adı verilen taşıma aracının arka koltuğuna düştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun rikşanın arka koltuğuna sertçe düştüğü, rikşayı çeken adamın ise şok içerisinde arkasını dönerek çocuğa baktığı görüldü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar ise yardıma koştu.

Yerel medya, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ve mucizevi şekilde yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

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