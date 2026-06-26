CHP'de kurultay takvimi belli oldu: Süreç Eylülde başlayacak

Seçim mağlubiyetinin ardından suların durulmadığı CHP'de Genel Merkez, değişim seslerine kulak tıkadı. Olağanüstü kurultay taleplerini reddeden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, "olağan kurultay" takvimini Eylül ayı olarak belirlerken, teşkilatlarda büyük bir tasfiye operasyonuna imza attı. Kayseri ve Antalya il örgütlerinin görevden alınmasıyla gerilim tırmanırken, muhalif kanadın 26 Temmuz sonrasında "yeni parti" dahil radikal adımlar atabileceği konuşuluyor.