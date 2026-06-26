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Şile Belediyesine üçüncü dalga rüşvet operasyonu

Şile Belediyesi'ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturmada üçüncü dalga operasyon düzenlendi... İstanbul ve İzmir'de 16 şüpheli gözaltına alındı...

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