02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Hollanda’da polisten protestoculara “köpekli” müdahale

Hollanda’da polisten protestoculara “köpekli” müdahale

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2022 19:57
Son dakika haberi: Hollanda'da polis, Covid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere köpekle ve copla müdahale etti. Polis, köpeklerden biri tarafından ısırılan protestocuya copla vurmaya devam etti. Avrupa'nın göbeğinden insanlık dışı muamele...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları ve ülkedeki aşı uygulamasını protesto eden göstericilere, polis cop ve köpekle müdahale etti. Polisin sert müdahalesi sonucu polis köpeklerinden biri göstericilerden birinin kolunu ısırdı. Gösterici, tüm çabalarına rağmen köpekten kurtulamazken, polis köpeğin ısırdığı göstericiye copla vurmaya devam etti. Gösterici daha sonra kolunu ısıran köpeğin tasmasının polis tarafından çekilmesi ile yüz üstü yere düşerek hareketsiz kaldı.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise protestocuların son korona virüs salgını dalgası sırasında halka açık toplantı düzenleme yasağını ihlal etmesinin ardından polise Müze Meydanı'nı boşaltma yetkisi veren bir acil durum talimatı yayınlamıştı.



Hollanda'da korona virüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle geçtiğimiz sene kasım ayında getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın 14 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verilmişti. Ülkede geçtiğimiz sene 28 Kasım'da yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında kafe, restoran, barlar, tiyatro ve müzeler, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar ile diğer halka açık mekanların yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılması, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması ve mümkün olduğunca evden çalışılması zorunlu hale getirilmişti. Ülkedeki mevcut kısıtlamalar kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Protestolar sırasında şu ana kadar kaç kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı henüz açıklanmadı.
Hollanda'da salgının başlamasından bu yana toplam 3 milyon 165 bin 793 vaka kayıtlara geçerken, virüs nedeniyle 20 bin 957 kişi hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Hollanda’da polisten protestoculara “köpekli” müdahale
Hollanda’da polisten protestoculara “köpekli” müdahale
Rusya su dağıtım istasyonunu bombaladı
Rusya su dağıtım istasyonunu bombaladı
Dolu yağışı şaşkına çevirdi
Dolu yağışı şaşkına çevirdi
Colorado’daki yangında 991 ev yandı
Colorado'daki yangında 991 ev yandı
İnsanlık dramı! Donarak can verdi
İnsanlık dramı! Donarak can verdi
Güney Afrika parlamentosu yanıyor
Güney Afrika parlamentosu yanıyor
İran’da doğal gaz sahasında korkutan yangın
İran'da doğal gaz sahasında korkutan yangın
2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar patlatıldı
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı
Dünya genelinde ilk o ülkeler merhaba dedi
Dünya genelinde ilk o ülkeler merhaba dedi
Avustralya 2022’ye böyle girdi
Avustralya 2022'ye böyle girdi
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği
Rus jetleri İdlib’i vurdu: 2 ölü
Rus jetleri İdlib'i vurdu: 2 ölü
Daha Fazla Video Göster