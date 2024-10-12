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Hizbullah’tan Tel Aviv’e dronlu saldırı!

Hizbullah’tan Tel Aviv’e dronlu saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 01:12
Lübnan’daki Hizbullah Hareketi İsrail saldırılarına yanıt vermeye devam ediyor. Hizbullah, başkent Tel Aviv’e dronlu saldırı düzenledi. Sirenlerin çaldığı kentte büyük panik yaşandı. Hizbullah dronlarından birinin Herzliya kentindeki binaya isabet ettiği öğrenildi.
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