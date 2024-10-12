12 Ekim 2024, Cumartesi
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Hizbullah’tan Tel Aviv’e dronlu saldırı!
Lübnan’daki Hizbullah Hareketi İsrail saldırılarına yanıt vermeye devam ediyor. Hizbullah, başkent Tel Aviv’e dronlu saldırı düzenledi. Sirenlerin çaldığı kentte büyük panik yaşandı. Hizbullah dronlarından birinin Herzliya kentindeki binaya isabet ettiği öğrenildi.