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Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğündeki korkutan deprem | İşte ilk görüntüler

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Giriş: 29.12.2020 15:07
Güncelleme:29.12.2020 15:07
Son dakika haberleri... Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan son depremin ardında panik anları kameralara böyle yansıdı. İşte o anlar...

SON DAKİKA HABERİ | Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.20'de merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi. 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha yaşandığı bildirildi.

Bu arada, Petrinja'da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.

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