19 Temmuz 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Hindistan’da camiye alçak saldırı! Ellerde sopalar ve baltalarla tahrip ettiler
Dünyada İslam karşıtı saldırılılar artmaya devam ediyor. Son olarak Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde devlet destekli Hindu çeteler, ellerde sopalar ve baltalarla bir camiyi tahrip etti. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Bir ev ateşe verildi ve birkaç araç hasar gördü. Bölge sakinleri orada hiçbir polisin bulunmadığını iddia etti. İşte o akılalmaz anlar...