Hindistan’da camiye alçak saldırı! Ellerde sopalar ve baltalarla tahrip ettiler

Dünyada İslam karşıtı saldırılılar artmaya devam ediyor. Son olarak Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde devlet destekli Hindu çeteler, ellerde sopalar ve baltalarla bir camiyi tahrip etti. Olay bununla da sınırlı kalmadı. Bir ev ateşe verildi ve birkaç araç hasar gördü. Bölge sakinleri orada hiçbir polisin bulunmadığını iddia etti. İşte o akılalmaz anlar...

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