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Hamburg merkezde kiliseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Giriş: 10.03.2023 01:47
Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi de paylaşıldı. A Haber Muhabiri İsmail Erel bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. Erel yaptığı açıklamada "Yaralıların çoğunun ağır yaralı olduğu bilgisi var. Polis vatandaşları sokağa çıkmaması konusunda uyardı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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