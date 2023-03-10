Hamburg merkezde kiliseye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi de paylaşıldı. A Haber Muhabiri İsmail Erel bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. Erel yaptığı açıklamada "Yaralıların çoğunun ağır yaralı olduğu bilgisi var. Polis vatandaşları sokağa çıkmaması konusunda uyardı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...