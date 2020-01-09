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09.01.2020
HAARP deprem oluşturabilir mi? Depremlere Amerika mı neden oldu?
İran’ın saldırılarının ardından kendi topraklarındaki depremlerin perde arkası araştırılmaya başlandı. Amerika’nın bir misilleme olarak deprem tetikleme sistemiyle gerçekleştirilmiş olup olamayacağı konuşuldu. A Haber dünya basınındaki konuyu deprem uzmanlarına sordu.
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