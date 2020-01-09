HAARP deprem oluşturabilir mi? Depremlere Amerika mı neden oldu?

İran’ın saldırılarının ardından kendi topraklarındaki depremlerin perde arkası araştırılmaya başlandı. Amerika’nın bir misilleme olarak deprem tetikleme sistemiyle gerçekleştirilmiş olup olamayacağı konuşuldu. A Haber dünya basınındaki konuyu deprem uzmanlarına sordu.