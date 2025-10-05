05 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Gürcistan'da hükümete yönelik protesto: 21'i polis 27 kişi yaralandı
Gürcistan’da hükümete yönelik protesto: 21’i polis 27 kişi yaralandı

Gürcistan'da hükümete yönelik protesto: 21'i polis 27 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2025 05:21
Gürcistan'da hükümeti devirmeye yönelik yapılan protestolarda göstericiler ve polis arasında arbede çıktı. Olayda 21 polis ve 6 protestocunun yaralandı.
Gürcistan’da hükümete yönelik protesto: 21’i polis 27 kişi yaralandı
İtalyanlardan Gazze’ye destek yürüyüşü
İtalyanlardan Gazze'ye destek yürüyüşü
Gürcistan’da hükümete yönelik protesto
Gürcistan'da hükümete yönelik protesto
Türk aktivist filodaki son durumu A Haber’e anlattı
Türk aktivist filodaki son durumu A Haber'e anlattı
Bulgaristan’da sel felaketi
Bulgaristan'da sel felaketi
Avrupa Hamas’ın ateşkese hazırız yanıtına ne dedi?
Avrupa Hamas'ın ateşkese hazırız yanıtına ne dedi?
Ülkelerden Gazze’de ateşkes planına destek
Ülkelerden Gazze'de ateşkes planına destek
İsrail’e karşı kültürel boykot!
İsrail’e karşı kültürel boykot!
İran’da su ve toprak çökmesi krizi!
İran'da su ve toprak çökmesi krizi!
Rusya’dan Ukrayna’ya altyapı saldırıları!
Rusya'dan Ukrayna'ya altyapı saldırıları!
Gazze’de gecenin sessizliğini bombalar bozdu!
Gazze'de gecenin sessizliğini bombalar bozdu!
Gazzeli bir baba Sumud’u selamladı!
Gazzeli bir baba Sumud'u selamladı!
İsrail’den Sumud’un son teknesine baskın!
İsrail'den Sumud'un son teknesine baskın!
Daha Fazla Video Göster