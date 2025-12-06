06 Aralık 2025, Cumartesi
İran'dan 12 günlük savaş sonrası ilk tatbikat
Giriş: 06.12.2025 10:20
İran donanması, İsrail'le 12 günlük savaşın ardından bir ilk gerçekleştirerek Basra Körfezi'nde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı. Tatbikat öncesi ABD gemilerine uyarı mesajı gönderen İran yönetimi, gelişmiş hava savunma sistemlerini test etti. Detayları Tahran'dan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.