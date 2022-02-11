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Görenleri şoke eden olay! Kuş sürüsü aniden yere çakıldı

İHA
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Giriş: 11.02.2022 10:07
Meksika’nın kuzeyinde Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsünün yere çakılması sonucu onlarca kuş telef oldu. Sürünün yere çakıldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kuş sürüsünün bu davranışına neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.
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