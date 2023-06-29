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Gördüğü rüya ile Müslüman oldu! Eski rahip ve cemaati İslam’ı seçti

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 08:31
Bir mucizenin hikayesi... İbrahim Richmond, Güney Afrika'da 100 bin kişilik bir kilisede çalışan bir rahipti. Ancak bir gün rüyasında İslam'a davet edildiğini gördü. İşte o gün hayatı değişti.
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