Gördüğü rüya ile Müslüman oldu! Eski rahip ve cemaati İslam’ı seçti

Bir mucizenin hikayesi... İbrahim Richmond, Güney Afrika'da 100 bin kişilik bir kilisede çalışan bir rahipti. Ancak bir gün rüyasında İslam'a davet edildiğini gördü. İşte o gün hayatı değişti.

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