Gerilim tırmanıyor! "İran'ı uzaydan bile vurabiliriz"

Saudi Aramco saldırısı ile had safhaya çıkan ABD ile İran arasındaki gerilim büyüyor. Öte yandan krize ilişkin de açıklamalar peş peşe geliyor. "İran'ı havadan, karadan, denizden hatta uzaydan bile vurabiliriz" ABD’li bir generale, ABD’ninn NATO gücünde görevli komutanlarından birine ait bu cümle… Ve bu tehdidin karşılığı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten geldi. Zarif, “En ufak bir saldırı, topyekün savaş başlatır" mesajını verdi. İşte İran-ABD gerilimini anlatan ve içinde Rusya'nın da denklemde yer aldığı haberin ayrıntıları...