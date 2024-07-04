Gazzeli genç dün ve bugün arasındaki farkı İsrail katliamını gözler önüne serdi

Gazzeli bir genç, katliamdan önceki hayatıyla bugünü arasındaki farkı anlatmak için bir klip hazırladı. Yan yana koyduğu görüntüler, karşılaştığı yıkımı tüm acımasızlığıyla bir kez daha gözler önüne serdi.

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