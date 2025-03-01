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Gazze’de yıkıntıların arasında ilk iftar! İşte işgalci İsrail’e mesaj olacak görüntü

Gazze'de yıkıntıların arasında ilk iftar! İşte işgalci İsrail'e mesaj olacak görüntü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 23:26
Güncelleme:01.03.2025 23:29
İsrail’in 1948’den bu yana baskı ve zulmüne maruz kalan Filistin halkı, tüm acılara rağmen direnişini sürdürüyor. Gazze’de bir yılı aşkın süredir soykırıma uğrayan ve evleri yerle bir edilen Filistinliler, Ramazan ayını büyük bir coşkuyla karşıladı. Enkazların arasında kurulan uzun iftar sofrasında yüzlerce kişi bir araya gelerek, işgalcilere karşı direnişin ve umudun asla tükenmeyeceğini gösteren mesajlar verdi.
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Gazze’de yıkıntıların arasında ilk iftar! İşte işgalci İsrail’e mesaj olacak görüntü
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