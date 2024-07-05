Gazze'de bu gece ateşkes olur mu? İsrail heyeti görüşmelere katılmak için Doha'ya gitti

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, bölgede ateşkes müzakereleri de çıkmaza girdi. Hamas’ın üst düzey yetkilisi Usame Hamdan,Hamas’ın savaşı sona erdirecek herhangi bir ateşkes önerisine olumlu yaklaşmaya hazır olduğunu söyledi. Peki Gazze'de ateşkes yakın mı? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN