25 Mart 2024, Pazartesi
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Gazze’de ateşkes tasarısı kabul edildi! Ramazan ayında ateşkese ABD çekimser kaldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. ABD ilk kez veto etmedi, teklife çekimser kaldı. Netanyahu, Washington'u ziyaretini iptal etmekle tehdit etti. Detayları Gazeteci Mustafa Tanyeri anlattı. İşte detaylar…