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Gazze’de ABD onaylı İsrail katliamı! A Haber canlı yayınında değerlendirdiler

Gazze’de ABD onaylı İsrail katliamı! A Haber canlı yayınında değerlendirdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 10:46
Gazze'de kabus yeniden başladı. Filistinliler sahura katliamla uyandı. Ateşkesten çekildiklerini duyuran terör devleti İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son ayların en şiddetli saldırılarını düzenledi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman ve Akademisyen Doç. Dr. Merve Suna Özel, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Gazze’de ABD onaylı İsrail katliamı! A Haber canlı yayınında değerlendirdiler
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