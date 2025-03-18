Gazze’de ABD onaylı İsrail katliamı! A Haber canlı yayınında değerlendirdiler

Gazze'de kabus yeniden başladı. Filistinliler sahura katliamla uyandı. Ateşkesten çekildiklerini duyuran terör devleti İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son ayların en şiddetli saldırılarını düzenledi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman ve Akademisyen Doç. Dr. Merve Suna Özel, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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