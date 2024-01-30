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Gazze'de 4 aylık ateşkes iddiası! ABD medyası tüm detayları duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 00:44
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, 4 ay sürecek ateşkes yapılmasını ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklifin arabulucu ülkelerce A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs’ten detayları aktardı.
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