Gazze'de 4 aylık ateşkes iddiası! ABD medyası tüm detayları duyurdu

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, 4 ay sürecek ateşkes yapılmasını ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklifin arabulucu ülkelerce A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs’ten detayları aktardı.

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