Gazeteci katliamını kabul etti! İsrail’e “Medya Koruması” bitiyor mu?

Batılı haber ajansları İsrail'in katliamlarını örtbas etme konusunda adeta birbiriyle yarışıyor. Onlardan biri olan İngiliz Haber Ajansı Reuters, ilk kez İsrail'in gazeteci öldürdüğünü kabul etti. Yapılan açıklamada "17 Ekim'de öldürülen gazetecinin katili İsrail" denildi. A haber muhabiri Alpaslan Düven gelişmeleri aktardı.

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