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Fransız Le Monde gazetesi: Hatanın sorumlusu Michel'in protokol servisi

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Giriş: 13.04.2021 09:21
Güncelleme:13.04.2021 09:32
Fransız Le Monde gazetesi protokolde görülen hatanın sorumlusunun AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in protokol servisi olduğunu yazdı. Haberde, "Salı gününden bu yana elde edilen bilgilere göre asıl hata, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ile ziyareti hazırlayan Charles Michel'in protokol servisindedir." ifadesi kullanılırken AB Komisyonu Başkanı'nın protokol ekibinin ziyaretin hazırlığında yer almamasının da hata olduğu kaydedildi. Gazetenin haberinde, bu olayla "güçlü Avrupa imajının alay konusuna dönüştüğü" yorumu yapıldı.
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